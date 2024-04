Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lucibel: le titre chute avec l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - L'action du spécialiste français des technologies LED Lucibel accuse mercredi la plus forte baisse du marché parisien suite au lancement d'une augmentation de capital de 2,15 millions d'euros.



Le groupe prévoit l'émission de cinq millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 0,43 euro, représentant une décote de plus de 21% par rapport au cours de clôture de la veille (0,546 euro).



La parité de souscription se fera sur la base d'une action nouvelle pour quatre actions détenues pendant une période devant s'étendre du 3 au 17 mai.



Dans un communiqué, la société indique avoir d'ores et déjà reçu des intentions de souscription pour un montant de 1,6 million d'euros, soit plus de 74% de l'opération.



Lucibel explique que les fonds sont destinés à la poursuite de son désendettement, mais aussi à son accélération sur deux marchés stratégiques à forte marge, la lumière cosmétique et la scénographique.



Au-delà de la faiblesse du prix de souscription, l'impact dilutif de l'opération déplaisait aux investisseurs, la participation d'un investisseur détenant 1% du capital avant l'émission devant être ramenée à 0,80% suite à la levée de fonds.



Vers 14h15, le titre du groupe d'éclairage dévissait de quasiment 18%.





