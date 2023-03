Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lucibel: le masque de beauté commercialisé chez Selfridges information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 12:07









(CercleFinance.com) - Lucibel a annoncé lundi que son masque de beauté OVE serait disponible chez le grand magasin londonien Selfridges à compter du mois prochain.



Le masque, mis au point par sa filiale cosmétique Lucibel.le Paris, y sera commercialisé dans sa version blanc brillant à un prix de 2280 livres (environ 2600 euros), indique l'expert en technologie LED.



Le masque de beauté OVE, qui affiche un design contemporain conçu par Olivier Lapidus, permet d'embellir la peau en stimulant, de façon naturelle, la production de collagène, protéine responsable de la fermeté et de l'élasticité des tissus, et d'améliorer l'éclat du teint.



Le masque de beauté Dior Skin Light, conçu et fabriqué par Lucibel dans le cadre du partenariat avec Dior, était déjà en cours de déploiement chez Harrods, un autre grand magasin londonien.



Lucibel l'a créé et mis sur le marché, à destination des clients particuliers et professionnels avec l'ambition de faire entrer le marché de la cosmétique dans l'ère de la beauté par la lumière.





