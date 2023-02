Lucibel établit un nouveau partenariat commercial avec une société suisse

(AOF) - Dans le cadre de la stratégie de commercialisation de son masque de beauté OVE à l'international, Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce avoir signé un partenariat commercial non exclusif avec la société suisse Atve. Ce partenariat fait suite à celui annoncé en octobre avec l'hôtel de luxe Constance Prince Maurice, l'un des palaces les plus emblématiques de l'Ile Maurice, et en décembre avec la société israélienne High Level Skin.

Atve est une jeune entreprise suisse basée dans le canton de Vaud dont la mission est d'apporter à ses clients des solutions environnementales ou énergétiques pour les accompagner dans leur recherche de réduction d'impact environnemental.

Ce nouveau partenaire compte distribuer en Suisse, dès février 2023, le masque de beauté OVE dans ses versions dédiées aux particuliers et aux professionnels.

Les versions professionnelles pourront équiper les hôtels de luxe, les spas et instituts de beauté sur le marché suisse.

A l'issue de cette signature, Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel a déclaré : " La Suisse est un pays prioritaire pour le développement de Lucibel.le Paris à l'international car les suisses sont technophiles et disposent d'un pouvoir d'achat permettant à un grand nombre d'entre eux de s'offrir des produits de luxe tels que notre masque de beauté. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.