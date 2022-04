Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lucibel: des pertes creusées en 2021 information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - Lucibel recule de 6% après la publication d'une perte nette de 2,93 millions d'euros au titre de 2021, contre une perte de 2,57 millions l'année précédente, avec un excédent brut d'exploitation passé de -1,66 à -2,11 millions d'une année sur l'autre.



A 9,15 millions d'euros, le chiffre d'affaires a reculé de 10,3%, affecté par le net recul du chiffre d'affaires de sa filiale Lorenz Light Technic (-62%), qui intervient dans le secteur de la grande distribution et reste impactée par la crise sanitaire.



Après une année 2021 de transition, la société de solutions d'éclairage anticipe une reprise de la croissance de son activité, notamment en raison de l'arrivée à maturité de ses deux axes d'innovation principaux : le LiFi et la cosmétique par la lumière.





