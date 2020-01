Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lucibel : cessation de paiements pour Cordel Cercle Finance • 13/01/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Lucibel indique que sa filiale Cordel a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce de Rouen et sollicité l'ouverture d'une procédure collective. Les instances représentatives du personnel en ont été préalablement informées. Cette décision intervient après le constat que le montant des passifs exigibles de Cordel est supérieur à ses actifs réalisables et disponibles à court terme, et la décision de Lucibel de mettre fin au soutien financier apporté à sa filiale. L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de Cordel entraînera sa sortie du périmètre de consolidation comptable de Lucibel dès que le groupe en perdra le contrôle, vraisemblablement à compter du jugement d'ouverture de la procédure, le 14 janvier.

Valeurs associées LUCIBEL Euronext Paris -12.62%