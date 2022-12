Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lucibel: certification OFG pour deux produits information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 14:22









(CercleFinance.com) - Lucibel indique avoir reçu une certification de l'association Origine France Garantie (OFG), attribuée à deux produits conçus et fabriqués par la société sur son site industriel de Barentin, en Seine-Maritime.



Cette certification OFG porte sur son masque de beauté OVE, dans le domaine de la cosmétique par la lumière, et sur sa dalle LED Lucipanel, luminaire premium à destination des espaces tertiaires, notamment des bureaux.



'En fermant son usine chinoise en 2014, Lucibel a été parmi les pionniers de la relocalisation d'activités industrielles en France', souligne Gilles Attaf, le président de l'association Origine France Garantie.





