Luca de Meo dit revenir au sein de Renault pour relever le "défi"

PARIS, 19 juin (Reuters) - Luca de Meo, le futur directeur général de Renault RENA.PA , a déclaré vendredi qu'il revenait au sein du groupe pour y relever le défi du redressement du constructeur automobile français. Présent à l'assemblée générale de Renault, alors qu'il doit prendre ses fonctions dans quelques jours, il s'est dit conscient des difficultés de l'entreprise, aggravées récemment par l'épidémie de coronavirus. Le sentiment d'urgence est partagé à tous les niveaux du groupe, a-t-il souligné, ajoutant qu'il entendait préserver l'ancrage de Renault en France. (Gilles Guillaume et Sarah White, avec Jean-Michel Jean-Michel Bélot Édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.83%