Luc Rémont à EDF, un patron dur en affaires

"On ne s'ennuie jamais à EDF" : nommé il y a un an pour redresser l'énergéticien en pleine crise des réacteurs, le PDG Luc Rémont s'est employé à défendre avec force les intérêts de l'entreprise.

Luc Rémont le 17 février 2023 à Paris. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Quitte parfois à ferrailler avec l'Etat-actionnaire qui l'a nommé, notamment dans le dossier brûlant des prix de l'électricité.

"C'est peut-être la mission d'une vie", commentait le polytechnicien aujourd'hui âgé de 54 ans, peu avant sa nomination il y a presque un an le 23 novembre 2022, à l'aube d'un hiver de tous les dangers, quand la France craignait de se retrouver ponctuellement dans le noir.

Le nouvel homme fort d'EDF appelé à la rescousse par l'Etat pour prendre la suite de Jean-Bernard Lévy n'aura pas chômé, entre la tournée des sites de production, ses rencontres avec les salariés, ses nombreux rendez-vous dans les ministères.

"Le principe qui est qu'on ne s'ennuie jamais à EDF s'est tout à fait vérifié", résumait-il mercredi dernier dans l'une de ses rares apparitions publiques, au Sénat.

"On doit reconnaître qu'il agit auprès du gouvernement pour défendre les intérêts d'EDF, pour lui permettre de réussir les enjeux essentiels qui l'attendent et ainsi redonner à la France sa souveraineté et son indépendance énergétiques", souligne une source syndicale à l'AFP.

Sous pression constante de l'Etat, redevenu son actionnaire unique en juin, EDF a ces derniers mois redressé significativement sa production nucléaire touchée par des problèmes de corrosion, renouant avec les bénéfices lors du premier semestre.

Il va devoir désormais poursuivre cette montée en puissance en construisant de nouveaux réacteurs et se conformer ainsi à la volonté élyséenne de relancer l'atome pour permettre la décarbonation de l'industrie par son électrification.

Dans cette optique, EDF va devoir doper ses investissements à 25 milliards d'euros par an, un niveau "sans commune mesure" dans son histoire, avait déjà prévenu Luc Rémont.

Pour y arriver, cet habitué des arcanes du pouvoir à l'air bonhomme, qui a autant fréquenté les cabinets ministériels que les directions de grandes entreprises, n'a parfois pas hésité, dans la coulisse, à monter au créneau face à l'Etat. Un conseil d'administration en septembre a ainsi été le théâtre, selon une source interne d'EDF, d'une passe d'armes entre M. Rémont et une représentante de l'Etat.

- Marin aguerri -

En cause, la fuite dans la presse de l'estimation des coûts du nucléaire par la commission de régulation de l'énergie (CRE), pour laquelle le PDG d'EDF a clairement fait savoir son désaccord avec un chiffre ne prenant pas en compte des facteurs de coûts comme l'adaptation du parc nucléaire au changement climatique.

En public, ce marin aguerri, amateur de régates, a navigué dans une voie étroite, tâchant de défendre la "soutenabilité" d'EDF, tout en ménageant l'Etat-actionnaire.

"EDF est depuis aujourd'hui avec un seul actionnaire à 100%, pas tout à fait nationalisé", a ainsi déclaré le patron le jour où l'Etat est redevenu seul propriétaire, avant de louer la possibilité d'avoir avec l'actionnaire unique "un alignement complet sur une vision de long terme".

Au terme d'intenses négociations, Etat et EDF sont en tout cas parvenus à un accord, dévoilé mardi, en fixant un prix de référence de l'électricité nucléaire à la fois soutenable et pour les entreprises et pour les consommateurs.

Plutôt que de "tensions" entre Luc Rémont et l'Etat, Gwenaël Plagne, secrétaire (CGT) du CSEC de l'énergéticien préférait parler de "lobbying", soulignant la volonté du PDG "d'avoir plus les mains libres pour pouvoir vendre son électricité", face à un Etat qui se pose en garant du pouvoir d'achat des ménages et de la compétitivité des industriels.

Si plusieurs sources syndicales louent la volonté de ce militaire de réserve de défendre les intérêts d'EDF, les avis sont plus mitigés quant à sa gouvernance en interne.

M. Plagne dépeint, comme d'autres représentants syndicaux, un dirigeant "plus ouvert" que son prédécesseur Jean-Bernard Lévy, au moins sur le plan du dialogue social.

Le PDG s'est rendu, depuis sa nomination, dans toutes les directions et sur tous les sites qui présentent des enjeux importants pour le groupe.

Mais une source syndicale pointe du doigt un manque de partage d'information de Luc Rémont à ses troupes, déplorant d'avoir peu de visibilité sur l'ensemble du projet d'entreprise.