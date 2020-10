Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LSE : vente de Borsa Italiana pour l'accord avec Refinitiv Cercle Finance • 09/10/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Le London Stock Exchange Group a confirmé avoir accepté de vendre à Euronext la totalité de sa participation dans l'opérateur boursier italien Borsa Italiana, sur la base d'une valeur de 4,3 milliards d'euros. Le LSE a annoncé en juillet que, dans le cadre de l'examen par la Commission européenne de l'acquisition de Refinitiv, il avait entamé des discussions exploratoires sur une vente de l'ensemble de Borsa Italiana. 'Nous pensons que la vente du groupe Borsa Italiana contribuera de manière significative à résoudre les problèmes de concurrence de l'UE', a déclaré David Schwimmer, DG de LSE. Le produit en espèces de plus de 4,3 milliards d'euros devrait être accompagné d'un montant supplémentaire, a déclaré le LSE.

