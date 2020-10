Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LSE s'apprête à approuver l'offre d'Euronext sur Borsa Italiana - sources Reuters • 08/10/2020 à 11:11









MILAN, 8 octobre (Reuters) - Le conseil d'administration de London Stock Exchange (LSE LSE.L s'apprête à approuver jeudi l'offre d'Euronext ENXT.PA sur la Bourse de Milan, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. LSE est entré à la mi-septembre en négociations exclusives pour céder Borsa Italiana, l'opérateur de la Bourse de Milan, à Euronext, dont l'offre s'appuie sur deux grands acteurs du monde des affaires en Italie, qui entreront à son capital. Ni LSE ni Euronext n'ont souhaité faire de commentaire. (Valentina Za à Milan, Giselda Vagnoni à Rome, Pamela Barbaglia à Londres, Maya Nikolaeva à Paris, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +1.46% LSE GROUP LSE +0.34%