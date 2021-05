LSE : repli du titre, un analyste abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli (-0,6%) après l'annalyse de ce matin de Credit Suisse. Le bureau d'études a baissé de manière plus significative son objectif de cours de 10,5 % à 85 £ (contre 95 £), ' reflétant un plus grand risque d'exécution désormais à l'intégration et au succès de l'opération LSE-Refinitiv. Credit Suisse confirme cependant son conseil à l'achat sur la valeur.

Les actions de LSE ont sous-performé depuis les résultats de l'exercice 2020 du 5 mars 2021 estime l'analyste. Il rappelle que le groupe a clairement signalé que 2021E serait une année de transition, avec une croissance des coûts à un chiffre, l'intégration de Refinitiv, la séparation de Borsa Italiana et des difficultés liées aux changes.

' La prévision de croissance du BPA est de 11 à 12 % par an. Au-delà de 2021, nous prévoyons une croissance des revenus de 5 % à 6 % et une croissance des coûts de 2 % à 3 % ' annonce Credit Suisse.

' Les synergies de coûts découlant de l'accord Refinitiv compense de plus en plus les dépenses d'investissement en cours. Suite aux résultats du premier trimestre le 28 avril, nous avons légèrement (jusqu'à 2%) réduit nos prévisions reflétant principalement des attentes plus prudentes pour les revenus ' rajoute le bureau d'analyses.