LSE : la Commission autorise l'acquisition de Refinitiv

(CercleFinance.com) - La Commission européenne autorise l'acquisition de Refinitiv par le London Stock Exchange Group, sous réserve du respect de certaines conditions L'autorisation est subordonnée au respect intégral d'un ensemble d'engagements proposés par le LSEG. À l'issue de son enquête approfondie, la Commission craignait que l'opération, telle qu'elle avait été initialement notifiée, ne porte atteinte à la concurrence sur plusieurs marchés. LSE a proposé les engagements suivants : a) Céder sa participation de 99,9 % dans le groupe Borsa Italiana, qui comprend MTS (b) Continuer à offrir ses services mondiaux de compensation des DRI de gré à gré fournis par LCH Swapclear (c) Donner accès aux données du LSE sur les lieux de négociation, aux indices boursiers britanniques FTSE et aux indices de référence WM/R FX à tous les concurrents en aval, actuels et futurs. La Commission a donc conclu que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne soulèverait plus de problèmes de concurrence.

Valeurs associées LSE GROUP LSE +0.50%