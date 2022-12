LSE Group: partenariat stratégique avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 13:25

(CercleFinance.com) - LSE Group prend près de 3% après l'annonce d'un partenariat stratégique de 10 ans avec Microsoft pour concevoir l'infrastructure de données de LSEG à l'aide du cloud et développer conjointement de nouveaux produits et services pour les données et l'analyse.



'Le partenariat s'appuiera sur les progrès satisfaisants réalisés par LSEG dans l'intégration de Refinitiv et renforcera sa position en tant que leader mondial de l'infrastructure des marchés financiers et du fournisseur de données', affirme-t-il.



Dans le cadre de ces accords, la plate-forme de données et d'autres infrastructures technologiques clés du groupe de Bourse britannique migreront vers l'environnement cloud Azure du géant informatique américain.



Par ailleurs, Microsoft va acquérir une participation d'environ 4% dans LSEG auprès du consortium Blackstone/Thomson Reuters, et Scott Guthrie, vice-président exécutif du groupe Cloud et IA de Microsoft, doit être nommé administrateur non exécutif de LSEG.