Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LSE Group : dans le vert après son point d'activité Cercle Finance • 21/04/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - London Stock Exchange (LSE) Group prend 1% à la suite de son point d'activité au titre des trois premiers mois de 2020, marqué par une augmentation de 13% de son revenu total, à 615 millions de livres, malgré un contexte sans précédent. Dans le détail, le groupe de Bourses britannique a vu ses revenus des services d'information s'accroitre de 7% à 215 millions, ceux du post-trade de 17% à 271 millions et ceux des marchés de capitaux de 15% à 112 millions. LSE Group ajoute faire de bons progrès dans le processus d'intégration de Refinitiv, ayant reçu l'approbation du CFIUS et préparant les dossiers anti-trusts dans d'autres juridictions. Il en attend la conclusion au second semestre 2020.

Valeurs associées LSE GROUP LSE +0.48%