LSE Group: bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - LSE Group (London Stock Exchange) s'adjuge près de 5% à Londres à la faveur de propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre du groupe de Bourses, avec un objectif de cours maintenu à 8500 pence.



'Le récent recul de plus de 20% de l'action LSE Group offre un point d'entrée attractif avec des catalyseurs tangibles à court terme', estime le broker, notant que 'le titre se situe au bas de sa fourchette de négociation sur 15 mois'.





Valeurs associées LSE GROUP LSE -58.19% LSE GROUP LSE +5.15%