LSE Group : acquisition de Refinitiv attendue fin janvier

(CercleFinance.com) - London Stock Exchange Group annonce que son acquisition du fournisseur de données financières Refinitiv devrait être finalisée le 29 janvier prochain, ayant obtenu l'approbation conditionnelle de la Commission européenne la semaine passée. Cette transaction demeure encore soumise à la satisfaction de certaines approbations concurrentielles ou d'autorités de régulation financière, qui devraient être obtenues sous peu, selon le groupe de bourse britannique.

Valeurs associées LSE GROUP LSE +0.21%