LSE: dans le vert, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert profitant de l'analyse favorable de Credit Suisse. Le bureau d'études entame une couverture sur London Stock Exchange (LSE) avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 90 livres sterling, dans une note d'initiation plus générale sur les grands opérateurs de places boursières européennes.



Outre des revenus jugés de 'haute qualité' (récurrents à plus de 70%%), le broker met en avant une forte croissance des marchés des capitaux (en particulier Tradeweb) et les synergies avec Refinitiv (225 millions de livres sur les revenus, 400 millions sur les coûts).



'Au fur et à mesure que l'intégration se poursuit, davantage de synergies pourraient émerger : un rythme de 151 millions de livres de synergies de coûts en 2021 contre 88 millions de livres ciblés', ajoute le broker.





