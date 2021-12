Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LSE : dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - London Stock Exchange Group (LSEG) gagne près de 1% avec des propos favorables de Jefferies qui entame un suivi du titre du groupe de Bourses britannique avec un conseil 'achat' et un objectif de cours fixé à 85 livres sterling. Le broker y voit un 'leader mondial des données financières à une époque de demande croissante' suite à l'acquisition de Refinitiv, et perçoit pour le titre un chemin de revalorisation alors que la direction continue de réaliser ses objectifs.

Valeurs associées LSE GROUP LSE -0.59% LSE GROUP LSE +1.03%