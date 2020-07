Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LSE : bien orienté après ses semestriels Cercle Finance • 31/07/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - London Stock Exchange (LSE) Group gagne 2% à Londres, suite à la publication par le groupe de Bourses d'un profit opérationnel en repli de 2% à 391 millions de livres au titre du premier semestre 2020, pour des revenus en croissance de 4% à 1,05 milliard. Il indique par ailleurs avoir entamé des discussions exploratoires pouvant conduire à une cession de ses parts dans la plateforme MTS, sur laquelle sont cotées les obligations d'Etat italiennes, ou potentiellement de l'ensemble de Borsa Italiana. LSE ajoute faire de bons progrès dans l'acquisition de la société de données financières Refinitiv, dont il attend la finalisation vers la fin de l'année ou début 2021. Le Département américain de la Justice a d'ailleurs achevé son enquête antitrust sur la transaction.

