L'enseigne de bricolage Lowe's LOW.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur la solidité de la demande des entrepreneurs professionnels et des particuliers qui entreprennent les réparations nécessaires malgré un marché immobilier morose.
La société prévoit une croissance de 0,5% de son chiffre d'affaires à périmètre constant pour l'exercice fiscal, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance nulle .(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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