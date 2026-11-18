L'enseigne de bricolage Lowe's LOW.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur la solidité de la demande des entrepreneurs professionnels et des particuliers qui entreprennent les réparations nécessaires malgré un marché immobilier morose.

La société prévoit une croissance de 0,5% de son chiffre d'affaires à périmètre constant pour l'exercice fiscal, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance nulle .