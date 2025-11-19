Lowe's revoit à la baisse ses prévisions annuelles, les dépenses de rénovation restant dans l'expectative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du premier paragraphe, ajout de détails dans les paragraphes 2 à 4)

Lowe's Cos LOW.N a rejoint son rival Home Depot en projetant des bénéfices et des ventes annuels en baisse, dans une année marquée par le report par les Américains de leurs dépenses pour des rénovations de grande envergure en raison de l'incertitude économique et de l'inflation persistante.

Ces sombres prévisions interviennent alors que les ménages doivent jongler avec des coûts croissants pour tous les produits, de l'épicerie à l'assurance automobile en passant par les soins de santé, ainsi qu'avec des coûts d'emprunt plus élevés et un marché de l'emploi en perte de vitesse.

Cette situation a atténué l'effet stimulant que devrait avoir sur la demande la baisse des taux hypothécaires à la suite des réductions des taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale américaine.

Les actions de Lowe's, qui ont chuté mardi à la suite du rapport sombre de Home Depot HD.N , ont augmenté de 5 % dans les échanges avant bourse mercredi, la société ayant dépassé les estimations de bénéfices trimestriels.

Elle a gagné 3,06 $ par action sur une base ajustée, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,97 $.

Lowe's a dépensé des milliards cette année pour acheter Foundation Building Materials et Artisan Design Group afin de renforcer son attrait auprès des entrepreneurs professionnels, reflétant ainsi une stratégie également poursuivie par Home Depot.

Lowe's a réduit sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action à environ 12,25 dollars, par rapport à son objectif précédent de 12,20 à 12,45 dollars.

Lowe's s'attend désormais à ce que les ventes comparables soient stables d'une année sur l'autre, alors qu'il prévoyait en août une fourchette allant de la stagnation à l'augmentation de 1 %.

Toutefois, le directeur général Marvin Ellison a déclaré que les ventes de novembre étaient positives en glissement annuel, même si l'absence de tempêtes majeures a pesé sur la demande.

Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 0,4 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 octobre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 1 %, selon les données compilées par LSEG.