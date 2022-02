Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lowe's: relèvement des objectifs pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 13:38

(CercleFinance.com) - Lowe's Companies annonce relever ses objectifs pour l'exercice qui commence, tablant désormais sur un BPA entre 13,10 et 13,60 dollars, une marge opérationnelle entre 12,8 et 13% et des revenus entre 97 et 99 milliards de dollars.



La chaine de magasins de bricolage publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA ajusté en augmentation de 34% à 1,78 dollar, pour un chiffre d'affaires de 21,3 milliards de dollars, en croissance de 5% en données comparables.



'En 2021, nous avons augmenté nos ventes comparables de 6,9% tout en gagnant plus de 170 points de marge opérationnelle, grâce à notre concentration constante sur la productivité et l'amélioration des stratégies de tarification', souligne le PDG Marvin R Ellison.