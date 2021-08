Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's : relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 13:17









(CercleFinance.com) - Lowe's Companies annonce relever ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, tablant désormais sur une marge opérationnelle de 12,2%, pour des revenus de l'ordre de 92 milliards de dollars, en croissance d'environ 30% sur une base comparable sur deux ans. La chaine de magasins de bricolage publie au titre de son deuxième trimestre comptable un bénéfice net de trois milliards de dollars, soit 4,25 dollars par action. En données ajustées, ce BPA a augmenté de 13% par rapport à la même période en 2020. A 27,6 milliards de dollars, son chiffre d'affaires trimestriel s'est tassé de 1,6% en données comparables et en comparaison annuelle, dont une baisse de 2,2% pour l'activité de rénovation résidentielle aux Etats-Unis.

Valeurs associées LOWE'S COM NYSE -5.70%