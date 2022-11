Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's: relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 13:13









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Lowe's Companies indique viser désormais, pour l'ensemble de l'exercice en cours, un BPA ajusté entre 13,65 et 13,80 dollars, et non plus dans une fourchette allant de 13,10 à 13,60 dollars.



La chaine de rénovation résidentielle anticipe une marge opérationnelle ajustée de 13% pour des ventes totales d'environ 97 à 98 milliards de dollars, dont des ventes comparables stables ou en repli de 1% par rapport à l'année précédente.



Sur son troisième trimestre comptable, Lowe's a vu son BPA ajusté augmenter de 19,8% à 3,27 dollars, pour des ventes totales de 23,5 milliards, en croissance de 2,2% en données comparables (+3% pour les activités de rénovation résidentielle aux Etats-Unis).





