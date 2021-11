Lowe's relève son objectif de ventes annuelles

(AOF) - Lowe's a publié un bénéfice ajusté de 2,73 dollars par action au troisième trimestre, contre 1,98 dollar l'an passé à la même époque, soit plus que le consensus FactSet qui visait 2,35 dollars. Les ventes de l'enseigne de grands magasins ont progressé de 2,7% en données brutes, à 22,92 milliards de dollars (consensus à 22,08 milliards), et de 2,2% à périmètre comparable (consensus pour une baisse de 1,3%). Le groupe vise aussi des ventes de 95 milliards sur l'ensemble de l'année, légèrement au-dessus du consensus et de sa précédente estimation de 92 milliards.

