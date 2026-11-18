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18 novembre (Reuters) - Lowe's a rehaussé à la hausse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, avec la demande pour les travaux de réparation indispensables dans un marché immobilier en perte de vitesse, mais l'enseigne de bricolage a mis en garde contre les pressions sur les coûts dans l'ensemble de ses activités.
L'action reculait d'environ 2% en avant-Bourse.
Lowe's a investi massivement dans son activité destinée aux entrepreneurs professionnels, un secteur où l'entreprise a historiquement été à la traîne par rapport à son grand concurrent Home Depot. L'entreprise a racheté Artisan Design Group pour 1,33 milliard de dollars (1,21 milliard d'euros) l'année dernière, élargissant ainsi sa présence auprès des installateurs et des constructeurs professionnels.
La société table sur une croissance de 0,5% de son chiffre d’affaires à périmètre constant pour l’exercice fiscal, contre un objectif antérieur de stabilité des ventes.
Elle a réaffirmé sa prévision de bénéfice annuel par action d’environ 12,25 dollars, soit 3 cents de moins que les estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.
Les ventes comparables du troisième trimestre ont augmenté de 1,8%, contre une hausse estimée à 0,4%.
Lowe's a également indiqué avoir bénéficié d'une hausse de son bénéfice de près de 250 millions de dollars grâce à des remboursements de droits de douane, contribuant à hauteur de 34 cents à son bénéfice ajusté de 3,10 dollars par action. Elle avait déclaré un bénéfice ajusté de 3,06 dollars par action au cours du même trimestre de l'année précédente.
(Rédigé par Neil J Kanatt à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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