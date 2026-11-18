Lowe's relève sa prévision de CA 2026 mais signale des pressions sur les coûts

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18 novembre (Reuters) - Lowe's a rehaussé à ‌la hausse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, avec ​la demande pour les travaux de réparation indispensables dans un marché immobilier en perte de vitesse, mais l'enseigne de bricolage a mis ​en garde contre les pressions sur les coûts dans l'ensemble de ses activités.

L'action ​reculait d'environ 2% en avant-Bourse.

Lowe's a ⁠investi massivement dans son activité destinée aux entrepreneurs professionnels, ‌un secteur où l'entreprise a historiquement été à la traîne par rapport à son grand concurrent Home Depot. ​L'entreprise a racheté ‌Artisan Design Group pour 1,33 milliard de dollars (1,21 ⁠milliard d'euros) l'année dernière, élargissant ainsi sa présence auprès des installateurs et des constructeurs professionnels.

La société table sur une croissance de ⁠0,5% de son ‌chiffre d’affaires à périmètre constant pour l’exercice fiscal, contre ⁠un objectif antérieur de stabilité des ventes.

Elle a réaffirmé ‌sa prévision de bénéfice annuel par action d’environ 12,25 ⁠dollars, soit 3 cents de moins que les ⁠estimations des analystes, ‌selon les données compilées par LSEG.

Les ventes comparables du troisième trimestre ​ont augmenté de 1,8%, contre ‌une hausse estimée à 0,4%.

Lowe's a également indiqué avoir bénéficié d'une hausse de son ​bénéfice de près de 250 millions de dollars grâce à des remboursements de droits de douane, contribuant à ⁠hauteur de 34 cents à son bénéfice ajusté de 3,10 dollars par action. Elle avait déclaré un bénéfice ajusté de 3,06 dollars par action au cours du même trimestre de l'année précédente.

(Rédigé par Neil J Kanatt à Bangalore; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)