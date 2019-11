LOWE'S relève sa prévision annuelle de bénéfice

(AOF) - Lowe's a dévoilé au troisième trimestre, un bénéfice par action ajusté de 1,41 dollar, en hausse de 35,6% et supérieur aux attentes de 1,35 dollar. Le chiffre d'affaires est resté quasiment stable à 17,4 milliards. Les analystes attendaient 17,68 milliards. Dans le sillage de ces résultats, le groupe a relevé sa prévision de bénéfice annuel, attendu désormais entre 5,63 et 5,70 dollars contre entre 5,45 et 5,65 dollars auparavant.