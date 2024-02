Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lowe's: recul de 22% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie un BPA en recul de 22,4% à 1,77 dollar au titre de son quatrième trimestre comptable (clos début février), pour des ventes de 18,6 milliards de dollars, en diminution de 6,2% en données comparables.



La chaine de rénovation résidentielle explique cette diminution par un ralentissement dans les ventes grand public ('do it yourself') et une météo d'hiver défavorable en janvier, tandis que les ventes aux professionnels sont restées stables en comparable.



Pour l'exercice qui commence, Lowe's anticipe un BPA ajusté entre environ 12 et 12,30 dollars, une marge opérationnelle entre 12,6 et 12,7%, ainsi que des ventes de 84 à 85 milliards de dollars (-2 à -3% en comparable).





