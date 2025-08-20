Lowe's rachète Foundation Building Materials pour 8,8 milliards de dollars afin de stimuler les activités des entrepreneurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lowe's Cos LOW.N a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acheter le distributeur de produits de construction intérieure Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars, accélérant ainsi son expansion sur le marché des constructeurs professionnels.

Les actions de la chaîne de magasins de bricolage ont augmenté de 4,3 % en début de séance, la société ayant également dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Lowe's et son rival Home Depot HD.N s'appuient sur des transactions pour renforcer leurs activités destinées aux entrepreneurs et aux constructeurs, un secteur de croissance clé, dans un contexte de ralentissement du segment du bricolage.

Lowe's a acquis Artisan Design pour 1,33 milliard de dollars en avril, tandis que Home Depot a décidé fin juin d'acheter le distributeur de produits de construction spécialisés GMS GMS.N pour environ 4,3 milliards de dollars.

La société a relevé ses prévisions de ventes annuelles totales à une fourchette de 84,5 à 85,5 milliards de dollars, par rapport à ses prévisions précédentes de 83,5 à 84,5 milliards de dollars.

Elle a gagné 4,33 dollars par action sur une base ajustée au cours du trimestre, dépassant les estimations de 4,24 dollars, selon les données compilées par LSEG.