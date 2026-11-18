Lowe's prévoit un bénéfice annuel modeste, les pressions sur les coûts venant contrebalancer une demande qui reste solide

Lowe's LOW.N a annoncé mercredi des prévisions de bénéfice annuel modérées, la hausse des coûts du carburant et d'autres dépenses pesant sur ses marges, alors même que l'amélioration de la demande a incité le distributeur spécialisé dans la rénovation à revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires.

Les propriétaires américains ont reporté leurs grands projets de rénovation ou leurs achats immobiliers en raison des taux hypothécaires élevés, de l’incertitude économique et d’une inflation persistante, ce qui a mis sous pression des entreprises telles que Home Depot HD.N et Lowe’s. Toutefois, la demande soutenue en matière d’entretien et de réparations indispensables a contribué à amortir le choc.

Lowe's a également investi massivement dans son activité destinée aux entrepreneurs professionnels, un secteur où l'entreprise a toujours été à la traîne par rapport à Home Depot.

L’année dernière, Lowe’s a racheté Foundation Building Materials pour 8,8 milliards de dollars et Artisan Design Group pour 1,33 milliard de dollars, élargissant ainsi sa présence auprès des installateurs et constructeurs professionnels.

Lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, les dirigeants de Lowe’s ont indiqué que les coûts liés à l’intégration de Foundation Building s’ajoutaient aux pressions déjà existantes, en plus de la hausse des dépenses de carburant et de transport.

L'action Lowe's a reculé d'environ 1 %.

Home Depot a également fait état mardi de pressions sur ses marges, tout en prévoyant un chiffre d’affaires se situant dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures.

La combinaison d’un chiffre d’affaires en hausse et de marges en baisse indique que l’augmentation des prix compense la baisse des volumes , a déclaré Brian Mulburry, de Zacks Investment Research .

Les pressions financières liées aux acquisitions de la société pourraient s’avérer plus persistantes que les difficultés temporaires liées au coût des marchandises, a ajouté M. Mulburry .

Lowe's a réaffirmé sa prévision de bénéfice par action ajusté annuel d'environ 12,25 dollars, en baisse de 4 cents par rapport à l'année dernière et inférieure de 3 cents aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Elle a également revu à la baisse ses prévisions de marge d'exploitation annuelle, les ramenant à environ 11,5 %, contre une prévision antérieure de 11,6 %.

La marge brute de l’entreprise s’est contractée à 32,95 % au troisième trimestre, contre 34,19 % un an plus tôt.

Lowe's a également fait état d'un gain de près de 250 millions de dollars provenant de remboursements de droits de douane, qu'elle prévoit de réinvestir dans l'entreprise.

Elle table désormais sur une croissance de 0,5 % de son chiffre d’affaires à périmètre constant pour l’exercice fiscal, alors qu’elle prévoyait auparavant un chiffre d’affaires stable.