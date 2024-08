Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lowe's: prévisions annuelles revues à la baisse information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Lowe's, le numéro deux américain des magasins de bricolage et d'aménagement intérieur, a revu à la baisse ses objectifs annuels mardi suite à des ventes trimestrielles moins bonnes que prévus.



Le groupe de Mooresville (Caroline du Nord) a fait état au titre de son deuxième trimestre, clos fin août, d'un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars, soit 4,17 dollars par action, contre 2,7 milliards, ou 4,56 dollars titre, sur la même période de l'exercice précédent.



En excluant le gain réalisé sur ses activités au Canada, son bénéfice par action (BPA) atteint 4,10 dollars, au-delà du consensus de marché qui visait autour de quatre dollars.



Mais le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, pénalisé par une baisse du ticket de caisse moyen et une météo jugée défavorable.



Son chiffre d'affaires total a a reculé à 23,6 milliards de dollars, contre 25 milliards un an plus tôt et un consensus qui visait 24 milliards. A magasins comparables, les ventes du groupe ont baissé de 5,1%.



Invoquant un 'contexte économique difficile', Lowe's a revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice en cours.



Pour l'année fiscale qui se clôturera fin janvier 2024, il n'attend plus qu'un chiffre d'affaires allant de 82,7 à 83,2 milliards de dollars, contre 84-85 milliards auparavant.



Ses ventes à magasins comparables devraient quant à elles reculer de 3,5% à 4%, contre une prévision de 2% à 3% précédemment.



L'entreprise déclare par ailleurs s'attendre désormais à un BPA annuel compris entre 11,70 et 11,90 dollars, contre une précédente prévision de 12 à 12,3 dollars.



Cette publication n'était pas sanctionnée puisque l'action s'affichait en légère hausse de 0,6% en avant-Bourse.



La semaine dernière, le principal concurrent de Lowe's, Home Depot, avait déjà révisé à la baisse ses objectifs annuels.



A la clôture de lundi sur le New York Stock Exchange, l'action Lowe's affichait une hausse de 9% depuis le début de l'année.





