Lowe's présente des prévisions annuelles en baisse, les clients reportant des travaux de rénovation coûteux
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 13, de détails sur TJX et Steve Madden au paragraphe 8) par Savyata Mishra

Lowe's Cos LOW.N a annoncé mercredi des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, une projection plus prudente que celle de son grand rival Home Depot et un signe que le distributeur s'attend à ce que les dépenses de consommation restent modérées.

Les actions de la société étaient en baisse de près de 3 % dans les premiers échanges.

Lowe's a dû faire face à une pression persistante sur son activité de bricolage (DIY), car les ménages suspendent les rénovations coûteuses telles que les réaménagements de cuisine et l'installation de revêtements de sol en attendant des signaux plus clairs sur le marché du travail, les taux d'intérêt hypothécaires et l'économie en général.

"Alors que le marché de l'immobilier reste sous pression, nous nous concentrons sur ce qui est sous notre contrôle, ce qui inclut nos initiatives de productivité en cours", a déclaré Marvin Ellison, directeur général de Lowe's.

Afin de protéger ses marges, l'entreprise a supprimé des emplois et rationalisé ses activités.

Home Depot HD.N a maintenu ses prévisions annuelles pour une croissance des ventes comparables allant jusqu'à 2 % et une augmentation du bénéfice par action allant jusqu'à 4 % mardi, tandis que les dirigeants ont averti que les effets d'un marché immobilier gelé sont susceptibles de persister jusqu'en 2026.

Par rapport à son rival, Lowe's dépend davantage des dépenses de bricolage, bien que ces derniers mois, il ait renforcé sa catégorie Pro par le biais d'accords .

L'incertitude économique et tarifaire a déclenché des mises à jour prudentes de la part d'autres détaillants américains, alors que la chaîne de magasins à prix cassés TJX TJX.N a publié des perspectives de ventes et de bénéfices annuels mitigées et que Steven Madden SHOO.N a retenu ses prévisions de bénéfices pour 2026 - dans les premiers signes des retombées des derniers changements de politique.

LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER SE DÉGRADE

Lowe's a prévu pour 2026 des ventes comparables comprises entre la stabilité et une hausse de 2 %, ce qui est largement inférieur aux attentes moyennes des analystes qui tablaient sur une hausse de 2 %, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 12,25 et 12,75 dollars, alors que les analystes tablaient sur 12,95 dollars.

"Les investisseurs semblent s'être concentrés sur la vision tempérée à court terme plutôt que sur la force opérationnelle...", a déclaré Bryan Hayes, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

Les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté à leur niveau le plus bas depuis plus de deux ans en janvier, alors que la baisse des stocks a fait augmenter les prix des logements, mettant en évidence un marché du logement limité par des coûts d'emprunt plus élevés et des stocks restreints.

Les ventes de Lowe's dans les magasins comparables ont augmenté de 1,3 % au quatrième trimestre - le meilleur depuis le troisième trimestre de 2022 - dépassant les attentes. Son bénéfice ajusté de 1,98 $ par action a dépassé les estimations de 1,94 $.

HOME DEPOT
371,690 USD NYSE -3,33%
LOWE'S COM
264,795 USD NYSE -4,91%
TJX COMPANIES
159,210 USD NYSE +0,94%
