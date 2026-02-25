Lowe's présente des prévisions annuelles en baisse, car les clients reportent des travaux de rénovation coûteux

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 5 et 10, ainsi qu'un commentaire d'analyste au paragraphe 11) par Savyata Mishra

La société Lowe's Cos LOW.N a annoncé mercredi des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, une projection plus prudente que celle de son grand rival Home Depot et un signe que le distributeur s'attend à ce que les dépenses de consommation restent modérées.

Les actions de la société étaient en baisse de près de 4 % avant la cloche.

Lowe's a dû faire face à une pression persistante sur son activité de bricolage (DIY), car les ménages suspendent les rénovations coûteuses telles que les réaménagements de cuisine et l'installation de revêtements de sol en attendant des signaux plus clairs sur le marché du travail, les taux d'intérêt hypothécaires et l'économie en général.

"Alors que le marché de l'immobilier reste sous pression, nous nous concentrons sur ce qui est sous notre contrôle, ce qui inclut nos initiatives de productivité en cours", a déclaré Marvin Ellison, directeur général de Lowe's.

Afin de protéger ses marges, l'entreprise a supprimé des emplois et rationalisé ses activités.

Selon les données compilées par LSEG, Lowe's prévoit pour 2026 des ventes comparables comprises entre une stagnation et une augmentation de 2 %, ce qui est largement inférieur aux attentes moyennes des analystes qui tablaient sur une hausse de 2 %.

Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 12,25 et 12,75 dollars, contre 12,95 dollars attendus.

LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER EST À LA TRAÎNE

Home Depot HD.N a publié des résultats en hausse mardi grâce à une demande stable dans son segment des entrepreneurs professionnels, mais les dirigeants ont averti que les pressions exercées par un marché immobilier gelé se prolongeront jusqu'en 2026.

Par rapport à son rival, Lowe's dépend davantage des dépenses de bricolage, bien qu'au cours des derniers mois, il ait renforcé sa catégorie Pro par le biais d'accords .

La direction adopte une attitude prudente à l'égard des perspectives dans un contexte de marché immobilier encore mou et d'incertitude tarifaire renouvelée, a déclaré Steven Shemesh, analyste chez RBC.

Les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans en janvier, alors que la baisse des stocks a fait augmenter les prix des maisons, mettant en évidence un marché du logement limité par des coûts d'emprunt plus élevés et des stocks restreints.

Les ventes de magasins comparables de Lowe's ont augmenté de 1,3 % au quatrième trimestre - le meilleur depuis le troisième trimestre de 2023 - dépassant les attentes. Son bénéfice ajusté de 1,98 $ par action a dépassé les estimations de 1,94 $.