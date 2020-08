Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's : plan d'expansion du réseau logistique Cercle Finance • 12/08/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - Lowe's Companies annonce que pour renforcer son réseau logistique, il prévoit l'ouverture de 50 terminaux de transbordement, de sept centres de distribution en vrac et de quatre centres de traitement d'e-commerce au cours des 18 prochains mois. La chaine de magasins spécialisée dans la rénovation résidentielle va notamment se doter, en octobre prochain, d'un centre de traitement d'e-commerce pour la Côte Ouest des Etats-Unis à Mira Loma, en Californie. Ce deuxième centre -s'ajoutant à celui de Nashville (Tennessee) ouvert en 2018- permettra de proposer des options de livraison directe aux consommateurs plus rapides, en réponse à une demande grandissante pour les livraisons à domicile.

