Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's: nouveau rachat d'actions, objectifs réaffirmés information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 16:31









(CercleFinance.com) - La chaîne américaine de magasins de bricolage Lowe's s'inscrivait en hausse mercredi à Wall Street après l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions et la confirmation de ses objectifs annuels.



A l'occasion d'une réunion avec les analystes et les investisseurs organisée à New York, l'enseigne a officialisé le lancement d'un programme de rachat de titres d'un montant de 15 milliards de dollars.



Ce programme, qui n'affiche aucune date limite d'expiration, va venir s'ajouter aux 6,4 milliards de dollars qui provenaient d'une précédente enveloppe.



Le groupe de Mooresville (Caroline du Nord) en a profité pour réaffirmer ses prévisions annuelles, à commencer par la perspective de ventes à périmètre comparable stables, voire en repli de 1%, d'une année sur l'autre.



Sa marge opérationnelle devrait, elle, se situer autour de 13%, pour un bénéfice par action (BPA) toujours attendu entre 13,65 et 13,80 dollars.



A la Bourse de New York, l'action Lowe's progressait de 1,8% mercredi matin suite à ces annonces.





Valeurs associées LOWE'S COM NYSE +3.39%