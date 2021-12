Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's: nouveau programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 15:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Lowe's Companies annonce que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions ordinaires de 13 milliards de dollars, nouveau programme sans date d'expiration.



Venant s'ajouter au solde du programme précédent, qui était de 7,3 milliards de dollars au 14 décembre, ce programme porte donc aux environs de 20 milliards l'autorisation totale de rachat d'actions de la chaine de rénovation résidentielle.



Confirmant ses objectifs 2021, Lowe's déclare tabler, pour l'exercice à venir, sur un BPA entre 12,25 et 13,00 dollars, une marge opérationnelle de 12,5% à 12,8% et des ventes totales de 94 à 97 milliards de dollars (y compris une 53e semaine).





Valeurs associées LOWE'S COM NYSE -0.61%