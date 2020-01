Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's : nomination d'une directrice marque et marketing Cercle Finance • 08/01/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - La chaine de magasins de rénovation résidentielle Lowe's Companies annonce la nomination de Marisa Thalberg comme vice-présidente exécutive et directrice marque et marketing, nomination qui prendra effet le 10 février prochain. Marisa Thalberg apporte avec elle plus de 25 années d'expérience dans le domaine des marques et du marketing, ayant occupé le plus récemment le poste de directrice marque de Taco Bell, enseigne un groupe de restauration Yum! Brands.

