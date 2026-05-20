Lowe's maintient ses prévisions annuelles malgré un marché immobilier américain difficile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2 et 3, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 4 et précisions au paragraphe 8)

Lowe's LOW.N a confirmé mercredi ses prévisions annuelles, rejoignant ainsi son grand concurrent Home Depot HD.N pour signaler un marché immobilier américain difficile, les ménages prudents reportant leurs projets de bricolage coûteux.

Le taux hypothécaire fixe à 30 ans, très prisé, a atteint 6,46 % début avril, alors que la guerre en Iran a fait grimper les prix du pétrole et les rendements des bons du Trésor américain, accentuant la pression sur un marché immobilier déjà mis à rude épreuve par la hausse des prix des logements.

L'action Lowe's a reculé d'environ 3 % en pré-ouverture. Elle a perdu plus de 9 % depuis le début de l'année.

La société a dépassé les estimations de ventes pour le premier trimestre, grâce à une demande soutenue de la part de ses clients professionnels.

Lowe's a investi dans son segment professionnel (Pro), qui s'adresse aux petits et moyens entrepreneurs, aux charpentiers et aux constructeurs, en élargissant ses gammes de produits et en proposant la livraison sur chantier.

“La bonne exécution des activités au printemps et la dynamique soutenue des segments Pro, Électroménager, Vente en ligne et Services à domicile ont permis un solide début d'année...”, a déclaré le directeur général Marvin Ellison dans un communiqué.

La société prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires comparable stable ou en hausse de 2 % et un bénéfice ajusté compris entre 12,25 et 12,75 dollars.

Le distributeur de produits de rénovation a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 23,08 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 22,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un bénéfice ajusté trimestriel de 3,03 dollars par action et a comptabilisé 96 millions de dollars de charges avant impôts liées aux récentes acquisitions de Foundation Building Materials et d'Artisan Design Group (ADG).

Les analystes s'attendaient à un bénéfice ajusté de 2,97 dollars par action.