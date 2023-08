Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's: léger tassement du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 13:20









(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie un BPA en léger repli de 2,4% à 4,56 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable (clos début août), pour des ventes de près de 25 milliards de dollars, en diminution de 1,6% en données comparables.



'Une forte reprise printanière, ainsi qu'une croissance des ventes Pro et sur Internet, ont partiellement compensé la déflation du bois d'oeuvre et la baisse de la demande discrétionnaire en bricolage personnel', précise la chaine de rénovation résidentielle.



Pour l'exercice en cours, Lowe's confirme anticiper un BPA ajusté entre 13,20 et 13,60 dollars, une marge opérationnelle ajustée entre 13,4 et 13,6%, ainsi que des ventes d'environ 87 à 89 milliards de dollars (-2 à -4% en comparable).





