Lowe's : hausse de 41% du BPA ajusté au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie au titre de son quatrième trimestre comptable un bénéfice net de 978 millions de dollars, soit 1,32 dollar par action. En données ajustées, le BPA a augmenté de 41,5% à 1,33 dollar, niveau dépassant les attentes des analystes. La chaine de magasins de bricolage a vu ses revenus augmenter de 28,1% en données comparables, pour s'établir à 20,3 milliards de dollars, dont une hausse de 28,6% pour l'activité de rénovation résidentielle aux Etats-Unis. Revendiquant un BPA ajusté de 8,86 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe basé à Mooresville (Caroline du Nord) confirme anticiper de nouveaux gains de parts de marchés et une amélioration de sa marge opérationnelle en 2021.

