Lowe's: hausse de 28% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie un BPA ajusté en augmentation de 28% à 2,28 dollars au titre de son quatrième trimestre, pour des ventes totales de 22,4 milliards, en baisse de 1,5% en données comparables (-0,7% pour les activités de rénovation résidentielle aux Etats-Unis).



'Nous continuons de progresser dans notre stratégie Total Home, avec une croissance de 10% de l'activité Pro aux États-Unis et une augmentation de 5% des ventes de Lowes.com', souligne Marvin Ellison, le PDG de la chaine de magasins de bricolage.



Pour l'exercice qui commence, Lowe's anticipe un BPA entre 13,60 et 14 dollars, une marge opérationnelle entre 13,6 et 13,8%, ainsi que des revenus de l'ordre de 88 à 90 milliards de dollars (stables ou en baisse de 2% en comparable).





