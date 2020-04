Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's : fermeture exceptionnelle ce dimanche Cercle Finance • 07/04/2020 à 13:37









(CercleFinance.com) - Lowe's Companies annonce que l'ensemble de ses magasins et centres de distribution aux Etats-Unis et au Canada fermeront leurs portes le dimanche de Pâques, décision destinée à soulager ses employés dans le contexte de crise actuelle. Cette décision s'ajoute à celles précédemment prises par la chaine de rénovation résidentielle, dont des hausses de salaires temporaires pour le mois d'avril ou la fourniture de masques et de gants pour les employés en faisant la demande.

Valeurs associées LOWE'S COM NYSE +8.08%