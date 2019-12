Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's : en baisse, mais un analyste optimiste Cercle Finance • 03/12/2019 à 16:25









(CercleFinance.com) - Le titre Lowe's recule ce mardi de -1,4%, même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'achat', en amont du lancement du nouveau programme de fidélisation du groupe. 'Une de nos récentes visites en magasin a révélé des panneaux et des brochures de programmes placés à des endroits stratégiques. Un examen des publicités hebdomadaires Pro suggère que Lowe's poursuit des efforts marketing à plusieurs volets pour augmenter le nombre de membres', commente Jefferies. L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 141 dollars sur le titre.

Valeurs associées LOWE'S COM NYSE -1.78%