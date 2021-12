Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lowe's déçoit le consensus avec ses perspectives 2021 et 2022 information fournie par AOF • 15/12/2021 à 14:35



(AOF) - Lowe's a relevé aujourd'hui ses perspectives pour l'exercice 2022. L'enseigne de magasins de bricolage vise ainsi un chiffre d'affaires de 94 à 97 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 97,62 milliards. La croissance organique des ventes devrait s'établir entre 0% et 3%. Le bénéfice est quant lui attendu entre 12,25 et 13 dollars par action, alors que FactSet anticipe 12,94 dollars. Pour l'exercice 2021, le groupe américain anticipe des ventes d'environ 95 milliards de dollars, alors que le consensus en espère 95,7 milliards.



Par ailleurs, le conseil d'administration de Lowe's a autorisé un nouveau plan de rachat d'actions de 13 milliards de dollars qui s'ajoute aux 7,3 milliards de dollars restant dans le plan précédent, à compter du 14 décembre 2021.





AOF - EN SAVOIR PLUS