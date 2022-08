Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's: croissance de 10% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 13:18









(CercleFinance.com) - Lowe's Companies annonce un bénéfice net stable à trois milliards de dollars pour le trimestre clos le 29 juillet 2022, soit un BPA de 4,67 dollars, comparativement à 4,25 dollars un an auparavant.



Les ventes totales se sont tassées à 27,5 milliards, comparativement à 27,6 milliards au deuxième trimestre 2021. En comparable, elles ont diminué de 0,3%, mais avec une hausse de 0,2% pour l'activité de rénovation résidentielle aux États-Unis.



'Les ventes de bricolage ont été affectées par le raccourcissement du printemps et la baisse de la demande dans certaines catégories discrétionnaires, ce qui a été partiellement compensé par une augmentation de 13% des ventes des clients Pro', explique le groupe.



Pour l'ensemble de l'exercice, Lowe's s'attend maintenant à ce que ses ventes totales situent 'vers le bas de sa fourchette-cible' de 97-99 milliards, et s'attend à ce que son BPA dilué se situe 'dans le haut de sa fourchette' de 13,10 à 13,60 dollars.





