Lowe's : BPA bien meilleur que prévu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie au titre de son deuxième trimestre comptable un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars, soit 3,74 dollars par action. En données ajustées, le BPA a augmenté de 74% à 3,75 dollars, soit presqu'un dollar de plus que prévu en consensus. La chaine de magasins de bricolage a vu ses revenus augmenter de 30% en données publiées, à 27,3 milliards de dollars, dont une progression de 35,1% en comparable pour l'activité de rénovation résidentielle aux Etats-Unis. Le groupe basé à Mooresville (Caroline du Nord), mettant en avant un bond de 135% des ventes de Lowes.com, rappelle avoir retiré en mai ses objectifs pour l'exercice 'au vu de sa visibilité limitée dans un environnement sans précédent'.

Valeurs associées LOWE'S COM NYSE -0.23%