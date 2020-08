Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lowe's bat le consensus au T2, soutenu par des dépenses en rénovation robustes Reuters • 19/08/2020 à 13:17









19 août (Reuters) - Lowe's LOW.N a affiché mercredi des ventes à magasins comparables supérieures aux estimations des analystes pour le deuxième trimestre, ayant bénéficié d'un rebond de la demande des consommateurs en produits d'aménagement et de rénovation en période de pandémie. Le groupe américain a vu son titre grimper de 2,4% dans les échanges en avant-Bourse. Comme son concurrent Home Depot HD.N , qui a publié mardi une hausse de 23,4% de ses ventes à magasins comparables, Lowe's fait partie des quelques entreprises gagnantes depuis le début du confinement au mois de mars. Les ventes à magasins comparables de Lowe's ont en effet augmenté de 34,2% au cours du trimestre et battu les estimations des analystes qui tablaient en moyenne sur une hausse de 13,2%. Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 2,83 milliards de dollars (2,37 milliards d'euros) contre 1,68 milliard de dollars(1,41 milliard d'euros) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, Lowe's a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice de 3,75 dollars (3,14 euros) par action, alors que les analystes attendaient 2,95 dollars (2,47 euros). (Uday Sampath; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

