À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, qui font ressortir un BPA meilleur que prévu et un 6e trimestre consécutif de croissance des ventes à périmètre comparable, Lowe's Companies indique mettre à jour ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Au titre de son 3e trimestre comptable (clos le 30 octobre), la chaîne de magasins de rénovation résidentielle a vu son BPA ajusté augmenter de 1,3%, à 3,10 USD, dépassant l'estimation moyenne des analystes, qui était d'un peu moins de 2,90 USD.

À 22,8 MdsUSD, son chiffre d'affaires a augmenté de 1,8% en données comparables, tiré en particulier par un bond de 17,4% des ventes en ligne, ainsi que par une "solide performance des ventes aux professionnels et des services à domicile".

"Nous venons d'enregistrer notre sixième trimestre consécutif de croissance des ventes à périmètre comparable. Ces résultats témoignent de la résilience de notre stratégie Total Home", met en avant son PDG, Marvin R. Ellison.

"Nous restons confiants dans notre modèle économique agile et nous nous réjouissons à l'idée de présenter plus en détail nos perspectives de croissance en décembre, lors de notre conférence destinée aux analystes et aux investisseurs", ajoute-t-il.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe basé à Mooresville (Caroline du Nord) confirme anticiper un BPA ajusté de l'ordre de 12,25 USD, mais abaisse son hypothèse de marge opérationnelle ajustée à environ 11,5%, contre 11,6% dans sa précédente estimation.

En revanche, Lowe's table désormais sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 92,5 MdsUSD, contre 92 MdsUSD attendus précédemment, avec des ventes en croissance d'environ 0,5% en données comparables, au lieu d'une stagnation prévue auparavant.

Lowe's justifie cet ajustement de ses prévisions annuelles par ses résultats opérationnels réalisés sur les neuf premiers mois de l'exercice, mais aussi par les tendances actuelles de la demande et les pressions sur les coûts dans l'ensemble de ses activités.