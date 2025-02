Lourdeur des marchés américains

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en ordre dispersé alors que les publications de résultats sont particulièrement nombreuses. Dans le secteur technologique, les perspectives d'Arm et de Qualcomm ont été sanctionnées. Le rapport sur l'emploi sera publié vendredi. Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a dépassé les attentes. Vers 17h45, l'indice Dow Jones perd 0,30% à 44 740,57 points tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,13% à 19 717,37 points. Le rendement du 10 ans se redresse à 4,459%.

Ford se replie de 6,19% à 9,39 dollars. Si la publication du constructeur américain est supérieure aux attentes au titre du quatrième trimestre, il anticipe des profits en repli cette année et toujours de lourdes pertes dans l'électrique. De quoi faire plonger l'action à Wall Street. Sur la période octobre-décembre, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 39 cents là où le consensus ciblait 33 cents. Le chiffre d'affaires atteint sur la période 48,2 milliards de dollars, au-dessus des prévisions fixées à 43 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

La productivité s'est améliorée de 1,2% au quatrième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 1,5%. Le coût unitaire du travail a progressé de 3%, à comparer avec un consensus de 3,4%.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 219 000 la semaine dernière, contre 214 000 attendus, après 208 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 174 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée après une chute de 321 milliards la semaine précédente. Une baisse de 167 milliards de pieds cubes étaient attendue. Les stocks sont inférieurs de 208 milliards de pieds cubes à ceux de l'an passé à la même époque et de 111 milliards de pieds cubes à la moyenne sur 5 ans de 2508 milliards de pieds cubes. À 2,397 milliards de pieds cubes, le stock de gaz se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Amazon annonce être sur le point de lancer son service vocal d'intelligence artificielle générative Alexa, attendu depuis longtemps et retardé. Comme le rapporte Reuters, un événement de presse devrait se tenir le 26 février à New York afin de le présenter en avant-première sous l'égide de Panos Panay, le nouveau patron d’Amazon Devices & Services.

Arm

Le concepteur de puces Arm est attendu dans le rouge malgré des profits supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre, clos fin décembre, son bénéfice net s'est envolé de 190% à 252 millions de dollars, soit 24 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 39 cents, soit 14 cents de mieux qu'attendu. Ses revenus ont progressé de 19% à 983 millions de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 946,8 millions de dollars.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en forte hausse après avoir dévoilé des résultats solides grâce au succès de ses médicaments Miounjaro et Zepbound, qui traitent respectivement le diabète et l'obésité. Au quatrième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 4,41 milliards de dollars, soit 4,88 dollars par action, contre respectivement 2,19 milliards et 2,42 dollars, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 5,32 dollars, dépassant nettement le consensus de 5,06 dollars.

Ford

En 2024, le chiffre d'affaires de Ford a augmenté de 5% pour atteindre 185 milliards de dollars. Le bénéfice net s'élève à 5,9 milliards de dollars, soit une progression de 1,5%. L'Ebit ajusté à 10,2 milliards de dollars est en légère baisse de 0,2%. Le flux de trésorerie d'exploitation s'élève à 15,4 milliards de dollars, en légère hausse de 0,5%. Le conseil d'administration de Ford a déclaré un dividende ordinaire de 0,15 dollar par action pour le premier trimestre, plus un dividende supplémentaire de 0,15 dollar par action, payable le 3 mars aux actionnaires inscrits le 18 février.

Honeywell

En parallèle à la publication de ses résultats sur l'année 2024, Honeywell a annoncé qu'il va procéder à la séparation complète de ses divisions "Automation", "Aerospace Technologies "et "Advanced Materials". La scission donnera naissance ainsi à trois sociétés cotées en bourse, dotées de stratégies et de moteurs de croissance distincts : automation, aéronautique et matériaux avancés. La séparation devrait être achevée au cours du second semestre 2026, en franchise d'impôt pour les actionnaires d'Honeywell.

NewsCorp

NewsCorp a fait état de résultats pour le deuxième trimestre supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 33 cents, dépassant les estimations de 31 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 2,24 milliards de dollars, ressortant supérieur au consensus fixé à 2,17 milliards de dollars. Le conglomérat des médias a été soutenu par la croissance de l'immobilier numérique qui a enregistré un bond de 13%.

Qualcomm

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a dévoilé des profits plus solides qu'anticipé, mais des perspectives de licences décevantes. Au premier trimestre, clos fin décembre, le groupe a vu son bénéfice net progresser de 15% à 3,18 milliards de dollars, soit 2,83 dollar par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 3,41 dollars, dépassant le consensus s'élevant à 2,96 dollars. Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 17% à 11,67 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 10,91 milliards de dollars.