Lourdes sanctions de l'AMF pour manipulation de cours dans l'affaire Grantchester Equity

(AOF) - L’AMF annonce que dans sa décision du 24 janvier 2024, sa Commission des sanctions a infligé des sanctions pécuniaires à la société Grantchester Equity Ltd, ainsi qu’à Miron Leshem, Dirck Van Wylick et Aude Planche pour avoir manipulé le cours des titres des sociétés Gour Medical, Umalis Group et/ou CIOA, cotées sur Euronext Access. Les dirigeants de ces trois sociétés, Serge Goldner, Christian Person et Léon Lucide, sont sanctionnés pour avoir "manqué à leur obligation de déclaration des transactions". Le total des sanctions atteint 4,62 millions d'euros.

La Commission des sanctions de l'AMF a retenu qu'"un même schéma", consistant en la réalisation d'actions coordonnées de divers acteurs, avait été mis en œuvre sur les titres des trois sociétés en cause, créant "une illusion de liquidité abondante de ces titres". Elle a considéré qu'un tel comportement était constitutif d'un manquement de "manipulation de cours par fixation du cours des titres" Gour Medical, Umalis Group et CIOA à un niveau anormal ou artificiel.

La Commission a retenu que le manquement était caractérisé à l'égard de la société Grantchester Equity Ltd et de son président M. Leshem pour avoir "élaboré la stratégie manipulatoire et participé à son exécution effective et à son contrôle", tout en en retirant un bénéfice économique "substantiel". La Commission a également estimé que M. Van Wylick et Mme Planche devaient être regardés comme ayant "collaboré à la réalisation" de la manipulation de cours.